Espagne: 927 enfants auraient été victimes d'abus sexuels dans l'Eglise depuis les années 1940













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - L'Eglise catholique espagnole a identifié 728 membres de son clergé comme auteurs d'abus sexuels sur 927 enfants depuis les années 1940, selon le premier rapport de son enquête interne. "Nous reconnaissons les torts causés", a déclaré José Gabriel Vera, porte-parole de la Conférence des évêques espagnols. "Nous voulons aider toutes les victimes (...) les aider dans leur guérison", a-t-il poursuivi. L'affaire avait été révélée en 2021 par le quotidien espagnol El País qui avait rapporté plus de 1.200 cas d'abus sexuels dans l'Eglise catholique espagnole, menant à l'ouverture de nombreuses enquêtes. "Nous voulons savoir ce qui s'est mal passé dans la sélection des candidats au clergé, ce qui s'est mal passé durant leur formation (...) ce qui a poussé une personne qui a dédié sa vie à Dieu à être l'auteur d'abus sexuels", a affirmé José Gabriel Vera. Le rapport, qui n'a aucune valeur juridique et ne constitue ni une preuve d'innocence ni de culpabilité, compile les témoignages des victimes, essentiellement de sexe masculin. Selon les victimes, 63% des agresseurs présumés sont à présent décédés. 99% des agresseurs présumés d'abus sexuels sont des hommes et la moitié n'est pas issue du clergé, selon le rapport, qui indique que la majorité des cas datent des années 1960-1980. L'an dernier, le bureau du procureur national espagnol avait qualifié l'enquête interne de l'Eglise espagnole de "biaisée" et "peu utile". En France, une commission indépendante estimait en 2021 qu'au moins 216.000 mineurs avaient été victimes d'abus sexuel dans l'Eglise depuis 1950. (Reportage par Emma Pinedo et Miguel Gutierrez; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)