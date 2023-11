Espace : L'Europe espère concurrencer les lanceurs de SpaceX

Espace : L'Europe espère concurrencer les lanceurs de SpaceX













Crédit photo © Reuters

L'Europe est prête à développer des fusées et à faire émerger de nouveaux lanceurs pour rivaliser avec le secteur privé dans le domaine de la conquête spatiale, a déclaré lundi le directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, sur fond de concurrence exacerbée avec la société SpaceX d'Elon Musk. "Le défi des lanceurs (...) stimulera de nouveaux services européens de transport spatial commercial", a déclaré Josef Aschbacher en ouverture d'une réunion des ministres des 22 pays membres de l'ESA à Séville, en Espagne. "Cela réduira le coût du financement public et stimulera un nouveau marché pour les entrepreneurs spatiaux européens", a-t-il assuré. Les membres de l'ESA discutent depuis des semaines des moyens de relancer leurs programmes de lanceurs Ariane 6 et Vega-C, qui ont pris du retard alors que l'Europe a perdu l'accès au programme Soyouz russe en raison de la guerre en Ukraine. L'Allemagne, en particulier, plaide pour une concurrence accrue au niveau européen pour accompagner le développement de ses start-ups spécialisées dans le domaine des mini-lanceurs. "La priorité est d'amener Ariane 6 à son vol inaugural le plus rapidement possible et de remettre Vega-C sur les rails", a rappelé Josef Aschbacher. Vega-C est cloué au sol depuis l'échec d'un lancement à la fin de l'année dernière, tandis qu'Ariane 6 ne décollera pas avant l'an prochain, avec quatre ans de retard sur le calendrier prévu. Ces retards posent des problèmes de financement à long terme et selon des participants au sommet de Séville, la France demande un soutien accru de l'Europe, tandis que l'Italie réclame davantage d'autonomie pour son projet Vega-C. Rome a dit lundi s'être entendue avec l'Allemagne et la France sur les grandes lignes d'un accord qui pourrait permettre au constructeur italien Avio d'exploiter Vega-C de manière indépendante, en parallèle des arrangements existants avec Arianespace, la coentreprise formée par Airbus et Safran. (Rédigé par Tim Hepher, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)