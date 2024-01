Eruption volcanique spectaculaire en Islande, mais sans danger

(Reuters) - Un volcan est entré en éruption dans le sud-ouest de l'Islande dimanche et des coulées de lave en fusion ont atteint la périphérie d'une petite ville de pêcheurs en milieu d'après-midi, provoquant notamment des incendies sur quelques maisons. La ville avait cependant été évacuée préalablement et aucune vie n'est menacée, ont précisé les autorités. Des fontaines de roche en fusion et de la fumée ont jailli de fissures dans le sol sur une vaste zone s'étendant jusqu'à la ville de Grindavik, où au moins une maison a pris feu, montre une vidéo publiée par le quotidien Morgunbladid. "Aucune vie n'est en danger, mais les infrastructures peuvent être menacées", a déclaré le président islandais Gudni Johannesson sur le réseau social X, ajoutant que le trafic aérien n'a pas été interrompu dans l'immédiat. L'éruption a commencé tôt dimanche au nord de la ville qui, quelques heures auparavant, avait été évacuée pour la deuxième fois depuis le mois de novembre par crainte d'une éruption imminente dans un contexte d'activité sismique, ont indiqué les autorités. Ces dernières semaines, les autorités avaient érigé des barrières pour tenter d'empêcher la lave d'atteindre Grindavik, à quelque 40 km au sud-ouest de la capitale Reykjavik. Les défenses mises en place par la ville n'ont cependant pas permis de contenir la dernière éruption. La station thermale géothermique Blue Lagoon, située à proximité, a fermé ses portes dimanche, montre son site internet. Cette éruption volcanique est la deuxième sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, en moins d'un mois, et de la cinquième depuis 2021. L'Islande, dont la superficie équivaut à peu près à celle de l'État américain du Kentucky, compte plus de 30 volcans actifs, ce qui fait de cette île du nord de l'Europe une zone recherchée en matière de tourisme volcanique, qui attire des milliers d'amateurs de sensations fortes. En 2010, des nuages de cendres provenant des éruptions du volcan Eyafjallajokull, au sud de l'Islande, se sont répandus sur une grande partie de l'Europe, provoquant l'annulation de quelque 100.000 vols et forçant des centaines d'Islandais à évacuer leur domicile. Contrairement à l'Eyafjallajokull, les systèmes volcaniques de Reykjanes ne sont pas piégés sous des glaciers et ne devraient donc pas provoquer de nuages de cendres similaires. (Reportages de Stine Jacobsen, Louise Rasmussen, Anna Ringstrom et Terje Solsvik, version française Claude Chendjou)