Ericsson plus fort que les crashs

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Marcus Ericsson s'est imposé cette nuit au Grand Prix de Music City à Nashville dans le Tennessee après une course rocambolesque. Le circuit urbain de Big Machine a tenu ses promesses avec une manche rythmée par des crashs, des dépassements et des drapeaux rouges.

Nul n'aurait misé sur le vainqueur du jour lorsqu'au 4ème tour, le pilote Ganassi a violemment percuté le tricolore Sébastien Bourdais. La monture du vainqueur a dû être forcée de passer par les stands pour changer son aileron avant. L'ancien pilote Sauber repart alors en queue de peloton, ce dernier profite alors d'une succession de drapeaux jaune pour repartir en tête. S'en suit alors une bataille dans les derniers tours avec Scott Dixon et Colton Herta, mais le dernier cité emboutit sa monture dans le mur à cinq tours de l'arrivée avec un nouveau drapeau rouge à la clé.

Le Suédois remporte donc sa deuxième course de la saison en Indycar.

Du côté des Français, seul Romain Grosjean termine la course à une anonyme 16ème place