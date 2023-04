Ericsson chute, déception sur les prévisions et les Etats-Unis

STOCKHOLM (Reuters) - L'action Ericsson chute de 7,67% mardi à l'approche de la mi-séance, l'équipementier télécoms suédois ayant fait part de perspectives jugées "prudentes" pour le deuxième trimestre et d'une performance moindre aux Etats-Unis. Le groupe prévoit une année 2023 "agitée" et une marge opérationnelle à un chiffre pour la période avril-juin, tout en maintenant son objectif de marge d'EBIT à 15-18% pour 2024. "Certains investisseurs pourraient penser que l'entreprise est trop prudente", déclare JPMorgan, en ajoutant que le concurrent Nokia a été moins pessimiste sur les conditions du marché. Ericsson a publié un bénéfice d'exploitation du premier trimestre supérieur aux attentes, soutenu par des ventes d'équipements 5G plus importantes en Inde notamment, mais celles sur des marchés plus rentables comme les Etats-Unis ont reculé, entamant les marges. La marge brute est passée de 42,3% à 38,6% sur la période. Le chiffre d'affaires net du groupe a augmenté de 14%, dépassant ainsi les attentes, mais des analystes ont souligné que cela était principalement dû à la contribution de Vonage, une société de communications basées sur le 'cloud' acquis récemment pour 6,2 milliards de dollars. "Si l'on considère l'activité réseaux de manière isolée, les ventes ont en fait légèrement diminué car un certain nombre d'opérateurs ont réduit leurs investissements et leurs stocks", a déclaré Mads Lindegaard Rosendal, analyste chez Danske Bank Credit Research. (Supantha Mukherjee, avec Agata Rybska, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)