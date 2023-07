Ericsson affiche un bénéfice en baisse de 62% au deuxième trimestre

LONDRES (Reuters) - L'équipementier télécoms suédois Ericsson a fait état vendredi d'une baisse de 62% de son bénéfice d'exploitation ajusté au deuxième trimestre, citant des conditions de marché difficiles. Le titre du groupe reculait de 7,82% à 07h45 GMT. Le bénéfice d'exploitation du groupe, hors charges de restructuration, est ainsi tombé à 2,8 milliards de couronnes suédoises (241,7 millions d'euros), contre 7,4 milliards de couronnes suédoises au cours de la même période de 2022. "En s'appuyant sur notre position forte et malgré des conditions de marché difficiles, nous avons réalisé un trimestre solide, répondant aux attentes", a déclaré Börje Ekholm, le président et directeur général d'Ericsson. Citant la demande croissante pour la 5G, Börje Ekholm a prédit que le marché connaîtrait une "reprise progressive" à la fin de 2023, et s'améliorerait en 2024. Le chiffre d'affaires net d'Ericcson a augmenté de 3% pour atteindre 64,4 milliards de couronnes, dépassant les 63,9 milliards attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv Eikon. La marge brute d'Ericsson est pour sa part tombée à 37,4% au deuxième trimestre, contre 38,6% au trimestre précédent. Ericsson a réduit ses coûts ces derniers mois afin d'atténuer la baisse des dépenses de ses clients opérateurs de télécommunications, et a annoncé en février des plans pour licencier 8.500 employés. L'entreprise espère ainsi économiser 2 milliards de couronnes de coûts supplémentaires. La société a déclaré vendredi que l'impact de la réduction des coûts serait "de plus en plus visible" au cours des prochains trimestres. (Reportage Martin Coulter ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)