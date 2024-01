Ericsson : 4e trimestre meilleur que prévu, prudence affichée en 2024

STOCKHOLM (Reuters) - Ericsson a fait état mardi d'une baisse de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, qui ressort néanmoins supérieur aux attentes, l'équipementier télécom ayant augmenté ses marges malgré la demande ralentie d'équipements 5G. Le bénéfice d'exploitation (Ebit) hors charges de restructuration pour la période octobre-décembre est tombé à 7,37 milliards de couronnes suédoises (650 millions d'euros), contre 8,08 milliards de couronnes un an plus tôt, alors que les analystes interrogés par le LSEG s'attendaient à 6,92 milliards. Les fournisseurs de télécommunications s'attendent à une année 2024 difficile, les ventes d'équipements 5G ralentissant sur le marché clé de l'Amérique du Nord, tandis que l'Inde, un marché croissant, pourrait également connaître un ralentissement. Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre a chuté de 16% pour atteindre 71,9 milliards de couronnes, manquant ainsi les estimations de 76,64 milliards. "À l'horizon 2024, nous nous attendons à ce que le marché en dehors de la Chine continue de décliner, avec des incertitudes similaires à celles rencontrées en 2023", a déclaré Borje Ekholm, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué. Toutefois, la marge d'exploitation hors charges de restructuration est passée de 9,4% à 10,3%. La société a également nommé Lars Sandstrom au poste de directeur financier, en remplacement de Carl Mellander, un dirigeant de longue date de la société. (Rédigé par Supantha Mukherjee et Olivier Sorgho, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)