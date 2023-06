Erdogan propose une commission d'enquête à Poutine et Zelensky

Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé mercredi à ses homologues ukrainien Volodimir Zelensky et russe Vladimir Poutine la création d'une commission internationale d'enquête sur la destruction du barrage de Nova Kakhovka dans le sud de l'Ukraine. Kyiv et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir provoqué l'effondrement d'une partie de cet édifice aux conséquences environnementales catastrophiques dans la nuit de lundi à mardi. Lors d'un entretien téléphonique avec Volodimir Zelensky, Recep Tayyip Erdogan a suggéré d'appliquer une méthode de négociation similaire à celle employée pour aboutir à l'accord sur les exportations de céréales de la mer Noire, conclu en juillet 2022 entre l'Ukraine et la Russie sous les auspices des Nations unies et de la Turquie. Le président turc a réitéré par la suite la même proposition à Vladimir Poutine. (Reportage Ece Toksabay, Huseyin Hayatsever, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)