Erdogan nomme Hafize Gaye Erkan à la tête de la banque centrale turque

ISTANBUL (Reuters) - Le président turc Tayyip Recep Erdogan a nommé vendredi Hafize Gaye Erkan, cadre supérieur pour plusieurs sociétés américaines, au poste de gouverneure de la banque centrale de Turquie. Hafize Gaye Erkan, qui a été co-directrice générale de First Republic Bank et cadre dirigeante chez Goldman Sachs, devient la cinquième directrice de la banque centrale turque en quatre ans. Elle succède à Sahap Kavcioglu, qui a mené la politique hétérodoxe défendue par Erdogan consistant à maintenir des taux d'intérêt faibles malgré l'inflation, qui a atteint l'année dernière un pic de 24 ans à plus de 85%. Sahap Kavcioglu a été nommé à la tête de l'Agence de réglementation et de surveillance des banques (BDKK), était-il annoncé dans le journal officiel. (Reportage Daren Butler et Ali Kucukgocmen; version française Camille Raynaud)