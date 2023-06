Erdogan maintient la menace d'un veto turc à l'entrée de la Suède dans l'Otan

Erdogan maintient la menace d'un veto turc à l'entrée de la Suède dans l'Otan













Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - La Suède ne doit pas s'attendre à un changement de position de la Turquie sur sa demande d'adhésion à l'Otan lors du sommet de l'alliance le mois prochain à Vilnius si elle n'empêche pas les manifestations anti-turques à Stockholm, a déclaré Recep Tayyip Erdogan. La Turquie ne peut pas avoir une approche positive vis-à-vis de la demande d'adhésion de la Suède à l'Otan tandis que des "terroristes" manifestent à Stockholm, a dit le président turc, cité mercredi, à des journalistes dans l'avion le ramenant d'un déplacement en Azerbaïdjan mardi. La position turque sera une nouvelle fois exposée clairement lors d'une rencontre mercredi à Ankara avec des représentants suédois, a-t-il ajouté. La Turquie reproche à la Suède de tolérer sur son sol des organisations kurdes qualifiées de "terroristes" par Ankara. (Reportage Ece Toksabay et Huseyin Hayatsever, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)