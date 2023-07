Erdogan lie la candidature suédoise à l'Otan à l'adhésion turque à l'UE

ISTANBUL, 10 juillet (Reuters) - L'Union européenne devrait ouvrir la voie à une adhésion d'Ankara avant que le parlement turc n'approuve la candidature suédoise pour rejoindre l'Otan, a déclaré lundi le président turc, Recep Tayyip Erdogan. S'exprimant avant son départ pour le sommet de l'Otan à Vilnius, Recep Tayyip Erdogan a affirmé que l'adhésion de la Suède dépendait de la mise en place de l'accord conclu l'été dernier lors du sommet de l'alliance à Madrid, ajoutant que personne ne devait s'attendre à des compromis de la part de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan a également affirmé que la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie faciliterait une adhésion de Kyiv à l'Otan. (Reportage par Ece Toksabay et Huseyin Hayatsever; rédigé par Ali Kucukgocmen; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)