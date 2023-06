Erdogan : la Suède doit interdire les manifestations kurdes pour intégrer l'Otan

ANKARA (Reuters) - La Suède doit interdire les manifestations sur son territoire des partisans du PKK, le mouvement indépendantiste kurde, si elle veut obtenir le feu vert d'Ankara pour intégrer l'Otan, a déclaré dimanche le président turc au secrétaire général de l'Alliance. Pendant un entretien téléphonique avec Jens Stoltenberg, Recep Tayyip Erdogan a assuré que son pays avait une attitude "constructive", mais il a estimé que la modification des lois antiterroristes en Suède ne répondraient pas aux préoccupations de la Turquie tant que les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) peuvent librement y manifester, a précisé la présidence turque dans un communiqué. La Turquie et la Hongrie sont les deux seuls pays membres de l'Otan à bloquer l'adhésion de la Suède, après avoir donné leur feu vert à celle de la Finlande. Longtemps neutres, les deux pays scandinaves ont décidé de rejoindre l'Alliance transatlantique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Rédigé par Huseyin Hayatsever, version française Tangi Salaün)