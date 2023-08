Erdogan et Poutine vont se voir à Sotchi le 4 septembre

ANKARA (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan sera reçu le 4 septembre à Sotchi par son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter en premier lieu des exportations de céréales via la mer Noire, ont déclaré jeudi deux sources turques à Reuters. Les deux dirigeants évoqueront les conséquences de la guerre en Ukraine et la perspective d'un nouvel accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, a dit l'une des sources. Un précédent accord sur le sujet, conclu après une médiation de la Turquie et des Nations unies, a expiré en juillet lorsque la Russie s'en est retiré. Ankara s'efforce depuis de convaincre Moscou de respecter à nouveau cet accord. (Reportage Ece Toksabay et Orhan Coskun, rédigé par Ali Kucukgocmen, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)