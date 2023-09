Erdogan et Netanyahu se rencontrent en marge de l'AG de l'Onu

par Humeyra Pamuk NEW YORK (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rencontrés mardi pour la première fois en personne en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, marquant ainsi une étape importante dans l'amélioration des relations entre les deux pays. Les liens entre Israël et la Turquie, autrefois proches alliés régionaux, se sont tendus lorsque Ankara a expulsé l'ambassadeur d'Israël en Turquie, après un raid israélien mené en 2010 contre un navire acheminant de l'aide vers la bande de Gaza. Dix ressortissants turcs avaient péri dans l'attaque. Plusieurs visites de haut niveau organisées l'an dernier, notamment un déplacement du président israélien, Isaac Herzog, à Ankara, ont toutefois permis d'améliorer les relations. Recep Tayyip Erdogan et Benjamin Netanyahu ont abordé des sujets comme la politique ou l'économie ainsi que la question israélo-palestinienne, a indiqué la présidence turque dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter. Le président turc a dit au Premier ministre israélien que leurs pays pouvaient coopérer dans les domaines de l'énergie, de la technologie, de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. (Reportage Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)