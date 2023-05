Erdogan et Kiliçdaroglu mobilisent les électeurs avant le second tour

Crédit photo © Reuters

par Ezgi Erkoyun ISTANBUL (Reuters) - Le président Recep Tayyip Erdogan a exhorté samedi les électeurs à se rendre massivement aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle de dimanche en Turquie, dont il apparaît comme le favori face à Kemal Kiliçdaroglu. L'opposant espérait que les difficultés économiques, la baisse du niveau de vie face à l'inflation galopante, les défaillances de l'Etat lors du séisme meurtrier de février permettraient de tourner la page du "sultan" Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans. Mais le président sortant s'est bâti une solide avance lors du premier tour le 14 mai, avec 49,5% des voix contre 44,9% à son principal adversaire, et son Parti de la justice et du développement (AKP) a obtenu la majorité au Parlement lors des élections législatives qui se tenaient en parallèle, ce que les sondeurs ont notamment expliqué par une poussée inattendue du vote nationaliste. Dans l'entre-deux-tours, Recep Tayyip Erdogan a reçu le soutien du troisième homme de la présidentielle, le nationaliste Sinan Ogan, qui a recueilli 5,2% des voix au premier tour. Kemal Kiliçdaroglu a quant à lui obtenu le ralliement d'un autre dirigeant d'extrême droite, Ümit Özdag, chef du Parti de la victoire. Huit millions d'électeurs se sont abstenus le 14 mai, que les deux candidats ont invités à se mobiliser dimanche. "Allons-nous achever le travail que nous avons laissé inachevé le 14 mai, avec une majorité écrasante, en espérant que l'écart sera encore plus large demain ?" a lancé samedi Recep Tayyip Erdogan lors d'un meeting devant ses partisans. Kemal Kiliçdaroglu, qui est soutenu par six partis d'opposition dont le sien, le Parti républicain du peuple (CHP), a de son côté exhorté les électeurs turcs à "sortir ensemble de ce trou noir". "J'en appelle à tous nos compatriotes, quelle que soit leur opinion ou leur style de vie", a-t-il écrit. "Tous ceux qui aiment leur pays devraient se rendre aux urnes !" Les bureaux de vote ouvriront à 08h00 (05h00 GMT) et fermeront à 17h00 (14h00 GMT) pour plus de 60 millions d'électeurs inscrits. Des premiers résultats sont attendus en fin de journée. (version française Jean-Stéphane Brosse)