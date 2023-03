Erdogan confirme la tenue des élections le 14 mai en Turquie

Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Les élections présidentielle et législatives en Turquie auront bien lieu le 14 mai, a indiqué mercredi le président Recep Tayyip Erdogan, alors que des doutes subsistaient sur un report après le tremblement de terre dévastateur qui a tué plus de 45.000 personnes dans le pays début février. "Cette nation fera ce qui est nécessaire le 14 mai, si Dieu le veut", a déclaré Recep Tayyip Erdogan durant un discours devant les députés de son parti, l'AKP, au Parlement. Depuis le séisme, il était question d'un éventuel report des élections présidentielle et législatives, certains suggérant qu'elles pourraient se tenir plus tard dans l'année ou le 18 juin, comme initialement prévu. Le chef de l'État turc avait précédemment décalé la date du scrutin au mois de mai pour éviter les vacances de juin. Les sondages indiquent qu'il s'agirait de son plus grand défi électoral à ce jour en raison de la vague de critiques concernant la réponse de son gouvernement au tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire moderne du pays. Par ailleurs, sa popularité avait déjà été mise à mal avant la catastrophe par la flambée du coût de la vie et l'effondrement de la monnaie turque. Des doutes subsistent quant à la capacité des autorités électorales à organiser le scrutin dans les zones touchées par le séisme, où vivent quelque 14 millions de personnes. (Reportage Nevzat Devranoglu et Ali Kucukgocmen, rédigé par Daren Butler ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)