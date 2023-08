Eramet suspend ses opérations au Gabon en raison de la tentative de coup d'Etat en cours

PARIS (Reuters) - Le groupe minier français Eramet a indiqué mercredi mettre en pause toutes ses opérations au Gabon après qu'un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé sa prise du pouvoir. "Dès ce matin toutes les opérations de Comilog et Setrag ont été mises à l'arrêt et le trafic ferroviaire a été suspendu", a déclaré un porte-parole du groupe à Reuters. Comilog (Compagnie minière de l'Ogooué) est un producteur de manganèse détenu en majorité par Eramet et Setrag (Société d'exploitation du transgabonais) une entreprise de transport ferroviaire exploitant le réseau de chemin de fer gabonais. Eramet perdait 8,39% à 07h11 GMT à la Bourse de Paris après l'annonce de la suspension de ses activités au Gabon. Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé mercredi à la télévision avoir pris le pouvoir en raison du manque de crédibilité des récentes élections générales, peu après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle. Un peu plus tôt, le président du Centre gabonais des élections (CGE) a annoncé qu'Ali Bongo avait remporté un troisième mandat lors de l'élection présidentielle avec 64,27% des voix. (Reportage Sybille de La Hamaide, rédigé par Tangi Salaün et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)