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Eramet : le CA ajusté s'élève à 980 ME au T3

Eramet : le CA ajusté s'élève à 980 ME au T3

26 octobre (Reuters) - Eramet SA:

* CA AJUSTÉ DE EUR 980 MILLION AU 3E TRIMESTRE 2023, SOUTENU PAR LA CROISSANCE DES ACTIVITÉS MINIÈRES

* L'EBITDA AJUSTE EN 2023 REVISE A ENVIRON 800 MILLIONS D'EUR

* T3 PRODUCTION RECORD AU GABON A 2,1 MT (+4%) ET VOLUMES TRANSPORTES STABLES (2,0 MT)

* PERSPECTIVES : LA FORTE BAISSE DES PRIX DE VENTE OBSERVÉE AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE DEVRAIT SE POURSUIVRE AU QUATRIÈME TRIMESTRE

* PERSPECTIVES : LES OBJECTIFS DU GROUPE EN MATIERE DE VOLUME POUR L'ANNEE S'ELEVENT MAINTENANT A : ENVIRON 30 MWMT DE MINERAI DE NICKEL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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