Eramet : le CA ajusté s'élève à 980 ME au T3

26 octobre (Reuters) - Eramet SA: * CA AJUSTÉ DE EUR 980 MILLION AU 3E TRIMESTRE 2023, SOUTENU PAR LA CROISSANCE DES ACTIVITÉS MINIÈRES * L'EBITDA AJUSTE EN 2023 REVISE A ENVIRON 800 MILLIONS D'EUR * T3 PRODUCTION RECORD AU GABON A 2,1 MT (+4%) ET VOLUMES TRANSPORTES STABLES (2,0 MT) * PERSPECTIVES : LA FORTE BAISSE DES PRIX DE VENTE OBSERVÉE AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE DEVRAIT SE POURSUIVRE AU QUATRIÈME TRIMESTRE * PERSPECTIVES : LES OBJECTIFS DU GROUPE EN MATIERE DE VOLUME POUR L'ANNEE S'ELEVENT MAINTENANT A : ENVIRON 30 MWMT DE MINERAI DE NICKEL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)