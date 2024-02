Eramet : L'environnement de prix "très dégradé" va continuer au S1

21 février (Reuters) - Eramet a affiché mercredi un bénéfice d'exploitation annuel en forte baisse et estime que le premier semestre 2024 continuera d'être impacté par l'environnement de prix "très dégradé". Le groupe minier et métallurgique français a fait état d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté en baisse de 59% en 2023 par rapport à l'année précédente, à 772 millions d'euros. "L'environnement de prix reste très dégradé en ce début d'année et nous focalisons nos efforts sur la performance de nos opérations et le strict contrôle de notre trésorerie", a déclaré Christel Bories, présidente-directrice générale d'Eramet dans un communiqué. La performance financière du groupe au premier semestre est "attendue nettement en-dessous" de celle du deuxième semestre "compte tenu de la saisonnalité défavorable mais également de prix de marché qui ne devraient pas rebondir avant la deuxie`me partie de l'année", explique Eramet. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)