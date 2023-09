Eramet grimpe, un ancien cadre nommé ministre du Pétrole du Gabon

(Reuters) - Eramet gagne plus de 3% lundi et signe une des meilleures progressions de l'indice SBF120 après que la junte qui a pris le pouvoir fin août au Gabon a nommé samedi Marcel Abeke, ancien directeur de Comilog, filiale gabonaise du groupe minier, au poste de ministre du Pétrole. A 15h45, l'action Eramet gagne 3,95% à 72,20 euros quand le SBF 120 gagne au même moment 0,49%. Marcel Abeke, qui a également été directeur exécutif chargé du développement du groupe en Afrique pour Eramet, occupait depuis le mois de mars les fonctions de Haut-commissaire de la République du Gabon. Cette nomination au poste de ministre du Pétrole du Gabon, riche en gisements d'hydrocarbures, est "une bonne nouvelle pour les sociétés minières et pétrolières présentes au Gabon", a estimé Nicolas Montel, analyste chez Portzamparc BNP Paribas. "Elle devrait renforcer la position d'Eramet dans le pays", a-t-il ajouté. Comilog, détenue à 31,3% par le gouvernement, est "l'une des principales réussites industrielles et économiques du pays", tandis que sa mine de Moanda est le premier producteur de manganèse au monde, note l'analyste, qui dit ne pas s'attendre à des changements majeurs dans la politique minière du pays. Le coup d'Etat militaire au Gabon, dont l'économie dépend grandement des exportations de pétrole, a entraîné une forte baisse des actions des groupes pétroliers, miniers et d'autres sociétés exposées en Europe. L'action Eramet a chuté de 16,5% le 30 août après l'annonce du coup d'Etat au Gabon et de la suspension temporaire des activités du groupe dans le pays. La valeur se négocie toujours près de 5% en dessous de son niveau d'avant le putsch militaire. (Reportage Olivier Sorgho, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)