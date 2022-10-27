Eramet : CA en hausse à 1,3 milliard d'euros au T3
27 octobre (Reuters) - Eramet SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 34% AU 3ÈME TRIMESTRE
* PERSPECTIVES 2022: OBJECTIFS DE VOLUMES DE PRODUCTION CONFIRMÉS OU REVUS À LA HAUSSE, EXCEPTÉ À LA SLN, AVEC UNE PERFORMANCE INTRINSÈQUE POSITIVE SUR L'ANNÉE
* ACCÉLÉRATION DE LA BAISSE DES PRIX DE VENTE AU T4
* PRÉVISION D'EBITDA RÉVISÉE EN LÉGÈRE BAISSE, AUTOUR DE 1,5 MDSEUR EN 2022
* DÉBUT D'INVERSION DE TENDANCE AU NIVEAU DES PRIX DE VENTE
* PERSPECTIVES 2022: NET RECUL DES PRIX DE VENTE FACTURÉS DES ALLIAGES DE MANGANÈSE
* PERSPECTIVES: PRIX DU FERRONICKEL À UN NIVEAU TRÈS EN-DESSOUS DU COURS DU NICKEL AU LME, CE DERNIER ÉTANT ATTENDU À 25 000 $/T SUR L'ANNÉE SELON LE CONSENSUS
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,3 MDSEUR, EN HAUSSE DE 34 % PAR RAPPORT AU T3 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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