Eramet affiche un CA ajusté au T1 en baisse à 949 ME

27 avril (Reuters) - Eramet SA: * CA AJUSTÉ AU T1 DE EUR 949 MLNS * ERAMET : CHIFFRE D'AFFAIRES DE 775 MEUR AU 1ER TRIMESTRE 2023 * PERSPECTIVES: L'EBITDA AJUSTÉ EST LÉGÈREMENT REVU À LA BAISSE AUTOUR DE 1,1 MDEUR EN 2023 * PERSPECTIVES: LE GROUPE CONTINUE À SE FOCALISER SUR LE CONTRÔLE DES COÛTS, LES ACTIONS DE PRODUCTIVITÉ, ET LA GÉNÉRATION DE LA TRÉSORERIE, TOUT EN PRÉPARANT SES PROJETS DE CROISSANCE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)