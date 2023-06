Equipe de France de football : Kamara remplace Rabiot chez les Bleus

Equipe de France de football : Kamara remplace Rabiot chez les Bleus













par Edouard Guala (iDalgo) Les joies de la fin de saison. Adrien Rabiot (Juventus) ne pourra pas honorer sa convocation en équipe de France à cause d'un pointe au mollet droite. De ce fait, Boubacar Kamara (Aston Villa) a été appelé en renfort pour pallier à ce forfait de dernière minute. Il sera donc disponible pour les rencontres face à Gibraltar et la Grèce ce vendredi 16 juin et lundi 19 juin, en guise des qualifications pour le prochain Euro. Les plans de l'ancien joueur de l'OM ont été quelque peu contrariés car il était en route pour honorer sa lune de miel. Les jours de repos attendront, les Bleus doivent rapidement se mettre sur de bons rails pour valider leur participation.