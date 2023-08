Equateur : Un candidat à la présidentielle assassiné, l'état d'urgence déclaré

QUITO (Reuters) - Le candidat à l'élection présidentielle équatorienne Fernando Villavicencio a été tué mercredi soir lors d'un événement de campagne organisé à Quito, et un suspect dans son assassinat est décédé des suites de blessures reçues lors d'une fusillade, ont annoncé les autorités. Les médias locaux ont rapporté que près de trente coups de feu avaient été tirés sur les lieux du drame, dans le nord de la capitale équatorienne. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent le candidat Villavicencio s'apprêtant à entrer dans une voiture entourée d'une foule, avant que les coups de feu ne retentissent. Le bureau du procureur général a indiqué qu'un suspect, gravement blessé lors d'une fusillade avec le personnel de sécurité, était décédé. Neuf personnes, dont un candidat aux élections législatives et deux policiers, ont également été blessées dans l'attaque. Six personnes ont été arrêtées lors de raids menés à Quito après le crime, a annoncé plus tard le bureau du procureur. "C'est un crime politique qui revêt un caractère terroriste et nous n'avons aucun doute que ce meurtre est une tentative de saboter le processus électoral", a affirmé, dans une vidéo publiée dans la nuit de mercredi à jeudi, le président Guillermo Lasso. Le président équatorien a déclaré l'état d'urgence, affirmant que les militaires seraient mobilisés pour garantir la sécurité. Il a aussi déclaré trois jours de deuil et confirmé que le scrutin présidentiel se tiendrait bien comme prévu le 20 août. "En sa mémoire et au nom de son combat, je vous assure que ce crime ne restera pas impuni", avait écrit auparavant Guillermo Lasso sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Le crime organisé est allé très loin, mais le glaive de la justice s'abattra sur lui." MONTÉE DE VIOLENCE Le parti de Fernando Villavicencio, Movimiento Construye, a indiqué sur X que des hommes armés avaient attaqué ses locaux à Quito lors d'un incident distinct. Le parti a indiqué avoir tenu des discussions sur une possible suspension de la campagne de Fernando Villavicencio en raison de la violence politique. Fernando Villavicencio s'était toutefois opposé à une telle décision, estimant que "garder le silence et se cacher lorsque des criminels assassinent des citoyens et (des représentants) des autorités est une lâcheté", selon son parti. Ancien syndicaliste et journaliste, Fernando Villavicencio avait fait mardi un rapport auprès du bureau du procureur général au sujet d'une compagnie pétrolière, mais aucun détail de ce rapport n'a été rendu public. Le gouvernement de Guillermo Lasso a attribué la montée de violences en Equateur aux luttes intestines entre criminels pour le contrôle des routes utilisées pour le trafic de drogue, notamment par les cartels mexicains et la mafia albanaise. Les questions de la sécurité, de l'emploi et de l'immigration, sont les principales préoccupations des électeurs équatoriens. Fernando Villavicencio était crédité de 7,5% des intentions de votes, selon les sondages, ce qui le plaçait cinquième position à l'élection présidentielle. Au total, huit candidats s'étaient déclarés à l'élection. "ÉTAT EN DÉLIQUESCENCE" Fernando Villavicencio avait ouvertement critiqué l'ancien président Rafael Correa et avait été condamné à 18 mois de prison pour diffamation à la suite de déclarations faites contre l'ancien président. Il s'était réfugié en territoire autochtone avant d'obtenir l'asile au Pérou. "L'Equateur est devenu un Etat en déliquescence", a estimé sur X Rafael Correa. "Avec un peu de chance, ceux qui tentent de semer davantage de haine avec cette tragédie comprendront qu'ils ne font que continuer à nous réduire." En tant que député, Fernando Villavicencio avait été critiqué par des hommes politiques d'opposition qui l'accusaient d'avoir fait obstruction à la procédure de destitution engagée cette année contre Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio s'était engagé à combattre la corruption et à limiter l'évasion fiscale. Les autres candidats à l'élection présidentielle ont fait part de leur émotion après l'assassinat de Fernando Villavicencio. Les candidats du parti indigéniste, Yaku Perez, et du parti social-chrétien, Jan Topic, ont annoncé avoir suspendu leur campagne. (Reportage Alexandra Valencia à Quito, avec la contribution de Valentine Hilaire, Isabel Woodford et Carolina Pulice, rédigé par Julia Symmes Cobb; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)