Equateur : L'armée saisit 22 tonnes de cocaïne !

Equateur : L'armée saisit 22 tonnes de cocaïne !













QUITO, 22 janvier (Reuters - L'armée équatorienne a annoncé lundi la saisie de 22 tonnes de cocaïne au terme d'une opération de plusieurs mois dans le pays. L'armée a déclaré dans un communiqué que la drogue, répartie dans 733 paquets, était probablement destinée à l'exportation vers l'Asie, l'Europe et le continent américain. La saisie fait suite à six mois de préparation et de surveillance, a-t-elle ajouté. L'armée équatorienne a partagé sur X des vidéos qui montrent d'énormes paquets emballés dans du plastique, certains portant le nom de compagnies aériennes majeures. Quito, qui fait face à "un conflit armé interne", a lancé une opération anti-gangs qui a conduit à l'arrestation de plus de 2.700 personnes en treize jours. (Alexandra Valencia à Quito; version française Zhifan Liu)