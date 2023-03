Equateur: Au moins 14 morts après un séisme de magnitude 6,8

Equateur: Au moins 14 morts après un séisme de magnitude 6,8













Crédit photo © Reuters

par Alexandra Valencia QUITO (Reuters) - Au moins 14 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées après qu'un puissant séisme a frappé samedi l'ouest de l'Equateur et le nord du Pérou. L'épicentre du séisme, de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, selon l'institut de veille géologique américain (USGS), était situé à 66,4 kilomètres de profondeur, à environ 10 km de la ville de Balao, dans la province de Guayas. "Nous continuons d'évaluer les dégâts causés ce matin par le tremblement de terre. Je tiens à vous assurer que je suis à vos côtés et à exprimer ma solidarité et mon engagement envers les victimes", a écrit le président équatorien Guillermo Lasso sur Twitter. Selon l'agence de communication du président équatorien, 14 personnes ont été tuées et plus de 380 autres blessées dans le tremblement de terre, notamment dans la province d'El Oro. Des centres médicaux, des écoles et des habitations ont été endommagés dans le séisme. Les autorités péruviennes ont indiqué que le séisme avait été ressenti dans le nord du pays sans qu'aucune victime ni dégât n'ait été rapporté. (Reportage Alexandra Valencia, Fabián Andrés Cambero et Jackie Botts; version française Camille Raynaud)