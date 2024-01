Equateur: Assassinat d'un procureur luttant contre le crime organisé

Equateur: Assassinat d'un procureur luttant contre le crime organisé













Crédit photo © Reuters

QUITO (Reuters) - Le procureur Cesar Suarez, chargé de la lutte contre le crime organisé dans la province équatorienne de Guayas, l'une des zones les plus violentes du pays et qui a été le théâtre d'une prise d'otages au siège d'une télévision la semaine dernière, a été tué, a déclaré mercredi le parquet général. Cette annonce intervient dans un contexte de flambée des violences dans le pays d'Amérique centrale depuis l'évasion de prison ce mois-ci du chef de l'un des cartels les plus puissants. Des explosions sont survenues à travers le pays, des officiers de police ont été enlevés et des prises d'otages ont été menées simultanément dans plusieurs prisons. Face à cette situation, le président Daniel Noboa a décrété l'état d'urgence, imposant notamment un couvre-feu nocturne, et a désigné 22 groupes criminels comme des organisations terroristes. "Les criminels, les terroristes, n'empêcheront pas notre engagement auprès de la société équatorienne", a déclaré la procureure générale, Diana Salazar, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, appelant l'armée à "garantir la sécurité de ceux qui remplissent leurs missions". Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet général, a-t-elle fait savoir, sans donner de précisions sur l'assassinat. (Reportage Alexandra Valencia; version française Jean Terzian)