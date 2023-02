Envoyer des avions à Kiev n'est pas la bonne approche pour l'heure, dit Londres

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne n'a pas pris de décision "solide" sur l'envoi ou non d'avions de chasse à l'Ukraine, mais elle ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne approche à l'heure actuelle, a déclaré mercredi le ministre britannique de la Défense. Ben Wallace a fait ce commentaire alors que la question de la livraison de chasseurs modernes à l'Ukraine anime les discussions et divise parmi les alliés occidentaux. Alors que les Etats-Unis et l'Allemagne ont annoncé la semaine dernière qu'ils fourniraient à l'Ukraine des chars lourds de combat, Kyiv presse désormais pour recevoir des avions de chasse de quatrième génération, comme le F-16 américain - une hypothèse rejetée lundi par le président américain Joe Biden. Interrogé par des journalistes sur le possible envoi par Londres d'avions de chasse à l'Ukraine, le ministre de la Défense a déclaré avoir suffisamment d'expérience pour savoir qu'il ne fallait "jamais rien inclure, jamais rien exclure" définitivement. "Pour l'heure, je ne pense pas que ce soit la bonne approche", a-t-il dit. (Reportage Kylie MacLellan; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)