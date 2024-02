Envoi d'aide humanitaire franco-qatarie à Gaza

PARIS, 27 février (Reuters) - La France et le Qatar ont envoyé via l'Egypte de l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza en amont de la visite d'Etat de l'émir du Qatar à Paris, a annoncé mardi l'Elysée. Dans la journée de lundi, "trois avions cargo franco-qatariens ont affrété une aide humanitaire et médicale vers Al Arish comprenant 75 tonnes de fret, 10 ambulances, des rations alimentaires ainsi que près de 300 tentes familiales", annonce la présidence française dans un communiqué. "Cette opération s'inscrit dans le cadre de la pleine mobilisation de la France pour venir en aide à la population civile de Gaza, partout où cela est nécessaire, en étroite coordination avec ses principaux partenaires", ajoute l'Elysée. L'émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, entame ce mardi une visite d'Etat en France qui comprend la signature d'accords et un dîner d'Etat à l'Elysée. A lire aussi... Le Qatar joue un rôle d'intermédiaire dans le conflit entre Israël et le Hamas, notamment en ce qui concerne le sort des otages israéliens enlevés par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. La visite d'Etat de l'émir en France survient alors que le Hamas étudie un projet de trêve discuté à Paris et qui propose notamment une pause de 40 jours dans toutes les opérations militaires dans la bande de Gaza ainsi que l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens. (Reportage Elizabeth Pineau)