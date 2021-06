Environnement: Extinction Rebellion s'en prend à un site de LafargeHolcim à Paris

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Plusieurs dizaines de militants de l'organisation écologiste Extinction Rebellion s'en sont pris mercredi à une cimenterie à Paris gérée par le groupe LafargeHolcim pour protester, disent-ils, contre la poursuite d'une quête du profit préjudiciable à l'environnement.

Sur le site du port de Javel, près de la Tour Eiffel, ils ont inscrit des graffitis comme "Désarmons le béton" et accroché des banderoles dont l'une indiquait: "Construire à en crever". Pendant ce temps, les salariés du géant franco-suisse de la construction étaient assis par terre, casques de protection sur la tête et vestes fluorescentes sur le dos.

Cette irruption a contraint LafargeHolcim à interrompre ses opérations sur le site et à dérouter des camions vers un autre site.

"Nous devons agir maintenant ! On sait ce qu'il faut faire: c'est arrêter de croître toujours plus et réduire nos émissions de carbone. Pour cela, il faut juste arrêter le béton", a déclaré un militant de l'organisation qui s'est présenté sous le prénom d'Adrien.

Loïc Leuliette, porte-parole de LafargeHolcim France, a déclaré pour sa part que le groupe avait décidé d'investir dans un ciment "plus vert". Il a ajouté que le site du port de Javel devrait être modernisé en 2022 avec une "centrale exemplaire" qui fournira du béton bas carbone.

"On est face à un mouvement d'activistes qui se trompe de combat. Il y a une chose qu'on partage avec eux, c'est la préoccupation climatique. Notre responsabilité c'est de donner au secteur de la construction qui doit fournir à la société des bâtiments, des logements (...). Le béton d'ici sert aussi à faire des écoles et des hôpitaux."

La veille, des militants de l'organisation Les Soulèvements de la Terre s'en étaient pris pour leur part à un autre site de LafargeHolcim situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

(Reportage Antony Paone, rédigé par Richard Lough; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)