Environ 5.000 hommes de Wagner se dirigent vers Moscou

Environ 5.000 hommes de Wagner se dirigent vers Moscou













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Environ 5.000 hommes composent le convoi du groupe Wagner emmené par Dmitri Outkine qui se dirige vers Moscou, a-t-on appris samedi de source proche des dirigeants de la partie de la région ukrainienne de Donetsk tenue par les Russes. Cette source, qui s'est révélée fiable par le passé, affirme que le chef du groupe paramilitaire, Evguéni Prigojine, dispose en tout de moins de 25.000 hommes et qu'environ 5.000 d'entre eux se trouvent à Rostov-sur-le-Don, ville du sud de la Russie dont Wagner dit avoir pris le contrôle. L'objectif de Wagner, dont le chef conteste l'état-major de l'armée russe dans sa conduite de la guerre en Ukraine, est de prendre position dans des zones densément peuplées des environs de Moscou. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)