Environ 11.000 postes menacés après le rachat de Credit Suisse par UBS - presse

Crédit photo © Reuters

(RPT coquille dans le 1er paragraphe) GENEVE (Reuters) - Le nouvel ensemble issu du rachat de Credit Suisse par UBS s'apprête à supprimer de 20% à 30% de ses effectifs, rapporte dimanche le quotidien suisse Tages-Anzeiger, citant un responsable d'UBS. Dans le cadre d'un accord orchestré par les autorités suisses, UBS a accepté le mois dernier d'acquérir Credit Suisse pour trois milliards de francs suisses (3,04 milliards d'euros) avec un soutien important du gouvernement helvétique destiné à assurer la stabilité du système bancaire. La taille du nouvel ensemble, qui dispose de 1.600 milliards de dollars d'actifs et plus de 120.000 salariés dans le monde, suscite toutefois des interrogations. Selon le Tages-Anzeiger, quelque 11.000 postes pourraient être supprimés dans les deux banques. Des emplois dans la banque d'investissement aux Etats-Unis sont notamment concernés, UBS devant entamer des discussions pour mettre fin à un accord qui aurait donné au financier Michael Klein le contrôle d'une grande partie de la banque d'investissement de Credit Suisse. (Reportage Gabrielle Tetrault-Farber; version française Claude Chendjou)