Entretien Zelensky-Macron sur l'inspection de l'AIEA à Zaporijjia

KYIV/PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron, qui a eu lundi un échange téléphonique avec Volodimir Zelensky sur la mission de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporijjia, a réaffirmé que seul le retrait des troupes russes du site garantirait sa sécurité.

Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique a pu visiter jeudi dernier la centrale ukrainienne de Zaporijjia. Un rapport est attendu. et

"Le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, qui ne peut passer que par un retrait des forces russes", rapporte l'Elysée dans un communiqué.

Sur Twitter, le président ukrainien a précisé avoir parlé à son homologue français "de la situation sur le front et de la façon de contrer l'agression (de la Russie)" et "des résultats de la mission de l'AIEA".

Située dans la ville d'Enerhodar, à environ 120 kilomètres de la ville de Zaporijjia dont elle tire son nom, la centrale nucléaire est tombée sous le contrôle de la Russie début mars, peu après le lancement de l'offensive en Ukraine, mais son fonctionnement reste assuré par des techniciens ukrainiens.

Les abords de la centrale font l'objet depuis plusieurs semaines de bombardements récurrents dont Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité, alimentant les craintes d'une catastrophe nucléaire et incitant plusieurs pays et organisations internationales à réclamer l'instauration d'une zone démilitarisée.

(Reportage Max Hunder, avec Elizabeth Pineau à Paris, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)