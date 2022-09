Entretien téléphonique Poutine-Macron, la situation à Zaporijjia évoquée, dit le Kremlin

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus dimanche par téléphone de la situation sécuritaire en Ukraine, notamment à la centrale nucléaire de Zaporijjia, a rapporté le Kremlin.

Les deux dirigeants sont d'accord pour "une intéraction dépolitisée" à Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), précise le Kremlin dans un communiqué publié sur son site internet.

"La partie russe a signalé des attaques ukrainiennes regulières contre les infrastructures de la centrale, notamment pour le stockage des déchets radioactifs, ce qui pourrait impliquer des conséquences catastrophiques", ajoute-t-il.

La situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée depuis mars par les Russes, continue de susciter l'inquiétude.

L'opérateur ukrainien Energoatom a annoncé avoir mis à l'arrêt dans la nuit de samedi à dimanche le sixième et dernier réacteur en activité pour des raisons de sûreté. L'unité 6 a été déconnectée du réseau électrique et des procédures ont été engagées pour son refroidissement.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a précisé dimanche que l'approvisionnement électrique extérieur du site avait été rétabli pour ses besoins internes, comme les opérations de refroidissement du combustible.

Les abords de la centrale font l'objet de bombardements récurrents dont Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité, alimentant les craintes d'une catastrophe nucléaire et incitant plusieurs pays et organisations internationales à réclamer l'instauration d'une zone démilitarisée.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont également évoqué les questions de sécurité alimentaire mondiale, indique la partie russe. Le président russe a dit à son interlocuteur qu'il était important que l'Union européenne n'entrave pas les exportations de céréales et d'engrais russes vers l'Afrique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient.

