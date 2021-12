Entretien russo-américain à haut niveau sur la sécurité en Europe

MOSCOU, 15 décembre (Reuters) - Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov et la secrétaire d'Etat adjointe américaine Karen Donfried se sont rencontrés mercredi à Moscou pour discuter des garanties de sécurité que la Russie réclame auprès des Occidentaux, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Une discussion approfondie a eu lieu sur la question des garanties de sécurité à la lumière d'efforts persistants de la part des Etats-Unis et de l'Otan pour modifier à leur profit la situation militaire et politique en Europe", a-t-il dit sans plus de détails.

Moscou demande à Washington et à l'Otan de garantir que l'alliance occidentale ne s'élargira pas à l'Ukraine ou ne déploiera pas des troupes et des armes en territoire ukrainien. La Russie prévient que la propre sécurité du bloc occidental serait mise en danger dans un tel cas de figure.

L'Ukraine dit redouter une invasion de la Russie, qui a regroupé ces derniers mois des troupes le long de la frontière commune entre les deux pays. Moscou dément toute intention agressive à l'égard de son voisin. (Reportage Anton Kolodyazhnyy; version française Jean-Stéphane Brosse)