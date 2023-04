Entretien Macron-Biden sur l'Ukraine, la Chine et le Soudan, dit l'Elysée

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu jeudi par téléphone avec le président américain Joe Biden, a annoncé l'Elysée dans un communiqué, précisant que les deux dirigeants avaient discuté de l'Ukraine et de la Chine. "(Emmanuel Macron) a également rappelé l'importance que les Européens continuent de se réarmer pour assumer leurs responsabilités dans le partage de fardeau de la sécurité transatlantique", indique le communiqué. Les deux chefs d'Etats ont souligné leur volonté de renforcer la coopération et le soutien au droit international dans la région Indo-Pacifique. Ils ont également échangé sur la situation au Soudan, précise la présidence française. (Rédigé par Camille Raynaud)