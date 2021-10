Entretien entre le vice-PM chinois et la secrétaire américaine au Trésor

PEKIN (Reuters) - Le vice-Premier ministre chinois, Liu He, s'est entretenu par visioconférence avec la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rapporté mardi le ministère chinois du Commerce, indiquant que les discussions ont porté sur la situation macroéconomique et les relations bilatérales.

Selon le compte-rendu fait par Pékin, les deux camps ont déclaré qu'il était important que Chine et Etats-Unis renforcent leur communication et leur coordination sur les politiques macroéconomiques.

La Chine a aussi exprimé ses préoccupations à l'égard des surtaxes américaines sur les produits chinois et le traitement équitables des entreprises chinoises, est-il ajouté.

Le département américain du Trésor a rapporté pour sa part que Janet Yellen avait "soulevé avec franchise des motifs de préoccupation", sans préciser lesquels.

Dans un communiqué, il a déclaré que les deux représentants ont "discuté des développements macroéconomiques et financiers aux Etats-Unis et en Chine, reconnaissant que les développements dans les deux économies ont des répercussions importantes sur l'économie mondiale".

Liu He et Janet Yellen s'étaient déjà entretenus plus tôt cette année.

Négociateur en chef de la Chine sur le commerce depuis que l'ancien président américain Donald Trump a lancé une guerre commerciale entre les deux pays, Liu He a aussi eu cette année des échanges avec la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai.

Les deux plus grandes puissances économiques mondiales ont noué un dialogue accru depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison blanche en janvier dernier, en dépit des vives critiques de Washington à l'égard de Pékin concernant notamment les droits de l'homme.

Au début du mois, Katherine Tai a promis de lancer un processus "ciblé" pour exclure certaines importations chinoises de droits de douane américains, disant vouloir mener des discussions commerciales "franches" avec Pékin.

(Reportage Gabriel Crossley à Pékin, avec Mohammad Zargham à Washington; version française Jean Terzian)