Entretien Biden-Poutine jeudi sur fond de tensions à propos de l'Ukraine

par Trevor Hunnicutt et Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'entretiendra jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine, a indiqué mercredi la Maison blanche, alors que les Etats-Unis continuent de préparer avec leurs alliés européens une réponse commune au déploiement par la Russie de soldats près de la frontière avec l'Ukraine.

Un éventail de sujets seront évoqués par les deux dirigeants, dont les discussions sécuritaires à venir entre Washington et Moscou, a fait savoir dans un communiqué la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche.

Joe Biden s'est entretenu avec plusieurs dirigeants européens de la situation à la frontière ukrainienne, a déclaré Emily Horne, ajoutant que des représentants américains échangeaient avec l'Otan, l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Le porte-parole du Kremlin a déclaré pour sa part à Reuters que les présidents russe et américain prévoyaient de s'entretenir "tard jeudi soir". Dimitri Peskov n'a pas donné davantage d'informations.

En déployant depuis deux mois des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, Moscou a alimenté les inquiétudes des puissances occidentales et les tensions avec celles-ci.

La Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et soutient les combattants séparatistes dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, nie tout projet d'offensive et demande à l'Otan des garanties sécuritaires.

Selon un haut représentant de l'administration américaine, les craintes occidentales ne se sont pas apaisées au cours des dernières semaines.

"PÉRIODE DE CRISE"

"Nous nous trouvons dans une période de crise, étant donné le déploiement russe, et il va falloir un degré élevé de dialogue pour répondre à cela et trouver une voie de désescalade", a-t-il dit sous couvert d'anonymat.

L'entretien a été demandé par Vladimir Poutine, a-t-il indiqué. "Quand le président Biden a demandé à parler au président Poutine au fil de l'année 2021, le président Poutine a dit oui. Et quand le président Poutine dit, 'je souhaite entrer en contact et avoir un entretien téléphonique', le président Biden dit oui".

Il est fort probable que Joe Biden rappelle à Vladimir Poutine les mesures économiques d'une ampleur inédite que Washington prévoit de prendre contre la Russie en cas d'offensive contre l'Ukraine, après l'avoir prévenu au cours d'une visioconférence plus tôt ce mois-ci.

Le président américain continue de mener des efforts diplomatiques pour trouver une issue à la crise. Des membres de son administration "dialoguent intensivement" avec des alliés de l'Otan, a déclaré Emily Horne.

Des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine, avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'Otan.

Moscou a fixé comme "ligne rouge" une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Otan et veut de la part de l'Alliance des garanties qu'elle ne s'élargira pas à l'est ni ne déploiera des systèmes d'armement offensifs dans la région.

Interrogé mardi sur l'éventualité d'une rencontre avec Vladimir Poutine le 10 janvier, en marge des discussions sécuritaires bilatérales, Joe Biden a répondu: "Nous verrons".

Selon le haut représentant de l'administration Biden, il n'est toutefois pas prévu que le président américain participe à ces discussions ni ne rencontre le président russe à cette date.

(Reportage Trevor Hunnicutt, avec Andrea Shalal et Susan Heavey à Washington, Vladimir Soldatkin à Moscou; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)