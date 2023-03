Entretien attendu entre Biden et Scholz pour se "coordonner" sur l'Ukraine

par Andrea Shalal et Eric Beech WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz discuteront principalement de la guerre en Ukraine lors de leur rencontre vendredi à Washington, mais leurs échanges pourraient aussi porter sur la crainte que la Chine décide de fournir des armes à la Russie, a dit un représentant américain. Cette réunion à la Maison blanche, qui devrait durer une heure, sera l'occasion pour les deux dirigeants de se "coordonner spécifiquement sur l'Ukraine" et "d'échanger les notes" de leurs récents entretiens respectifs avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, a indiqué le représentant de l'administration Biden. "Mais il est certainement possible, dans le contexte d'une conversation sur l'Ukraine, que l'angle de la Chine soit abordé", a-t-il ajouté, indiquant que les Etats-Unis n'avaient aucun élément indiquant que la Chine avait fourni une aide létale à la Russie jusqu'à présent, mais qu'ils continuaient de surveiller étroitement la situation. Olaf Scholz, qui s'est rendu pour la dernière fois à la Maison blanche juste avant le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, a exhorté jeudi Pékin à ne pas fournir d'aide militaire à Moscou, demandant au contraire à la deuxième puissance économique mondiale de faire pression sur la Russie pour qu'elle retire ses troupes d'Ukraine. La Chine nie toute intention de fournir des armes à la Russie. Elle a toutefois prévenu aussi les Occidentaux qu'ils ne devaient pas "mettre de l'huile sur le feu", alors qu'ils ont soutenu l'Ukraine avec de multiples livraisons d'équipements militaires depuis le début du conflit. (Reportage Andrea Shalal et Eric Beech; version française Jean Terzian)