Entreprises : Les marges peuvent absorber des hausses de salaires (OCDE)

PARIS, 11 juillet (Reuters) - Les entreprises de la plupart des pays affichent des profits suffisamment importants pour pouvoir absorber des hausses de salaires nécessaires à un environnement d'inflation élevé, a déclaré l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) mardi. Bien que les marchés du travail soient tendus, les employeurs n'ont pas augmenté les salaires au même rythme que l'inflation dans 31 pays sur les 34 suivis dans le dernier rapport des perspectives de l'emploi, publié par l'organisme basé à Paris. Une fois l'inflation prise en compte, les salaires ont chuté de 3,8% sur un an au premier trimestre 2023, celui des hongrois affichant la plus forte régression, en baisse de 15,6%, selon le rapport. Si l'inflation a érodé le pouvoir d'achat des travailleurs, les profits des entreprises ont progressé plus rapidement que les salaires après la pandémie dans tous les pays suivis dans le rapport. "Une crise du coût de la vie doit être partagée entre les gouvernements, les entreprises et les travailleurs", a déclaré Stefano Scarpetta, directeur de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales (ELS) de l'OCDE. "Il y a un peu de marge pour que les profits s'ajustent à des salaires plus élevés sans générer de spirale prix/salaires", a-t-il ajouté. Ces augmentations de salaires varient en fonction des pays et des secteurs, a-t-il précisé. (Reportage Leigh Thomas, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)