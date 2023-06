Enquête pour homicide contre un policier après la mort d'un jeune conducteur à Nanterre

PARIS (Reuters) - Une enquête pour homicide a été ouverte mardi contre un policier ayant tué par balle un adolescent de 17 ans à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, à la suite d'un refus d'obtempérer au volant d'une voiture, a annoncé le parquet de Nanterre. Des échauffourées ont éclaté en début de soirée à Nanterre entre certains habitants et les forces de l'ordre. Le policier a ouvert le feu mardi matin et le jeune conducteur a par la suite succombé à ses blessures, a précisé le parquet. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) "a été saisie pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et authentifiée par Reuters montre deux policiers se tenant près d'une voiture à l'arrêt, côté conducteur. L'un des deux met en joue le conducteur et ouvre le feu lorsque ce dernier tente de démarrer. Un passager arrêté par la police a par la suite été libéré tandis que les enquêteurs cherchent toujours un autre passager, a dit le parquet, selon lequel le conducteur était connu des services de justice pour un précédent refus d'obtempérer. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a déclaré sur BFMTV, au sujet du policier auteur du coup de feu, que son "geste (l') interpelle", tout en invitant à "être extrêmement prudent". (Reportage Layli Foroudi, Juliette Jabkhiro, Dominique Vidalon, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)