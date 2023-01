ENQUÊTE : Le taux de dépôt de la BCE devrait culminer à 3,25% au deuxième trimestre

par Jonathan Cable

LONDRES, 23 janvier (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever ses taux directeurs de 50 points de base lors de ses deux prochaines réunions, selon les économistes interrogés par Reuters, dont les prévisions risquent toujours d'être en décalage avec les indications de l'institut d'émission.

Les responsables de la BCE ne parviennent pas à convaincre les marchés de leur engagement à poursuivre la remontée des taux pour contenir l'inflation, comme en témoignent lundi les conclusions d'une enquête de Reuters, qui indique que la banque centrale arrêtera son resserrement monétaire lorsque son taux de dépôt atteindra 3,25% au prochain trimestre.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a pourtant déclaré la semaine dernière à l'occasion du Forum économique mondial à Davos la semaine dernière que les marchés devraient "réviser leurs positions".

Bien que l'institution ait augmenté ses taux au rythme le plus rapide jamais enregistré, elle n'a pas réussi jusqu'à présent à ramener l'inflation près de son objectif de 2%. L'indice des prix s'est établie à 9,2% sur un an en décembre.

La BCE devrait porter son taux de dépôt à 2,50% lors de la réunion du 2 février, ont déclaré 55 des 59 économistes interrogés du 13 au 20 janvier. Une autre hausse de taux de 50 points de base devrait suivre en mars.

La banque centrale optera ensuite pour un relèvement d'un quart de point au deuxième trimestre avant de faire une pause dans son cycle, ce qui donnera un taux terminal de 3,25%, un plus haut depuis fin 2008. Dans la précédente enquête de Reuters, qui date de décembre, le taux de dépôt était à 2,50% fin mars et culminait à 2,75%.

Interrogés sur les risques qui pèsent sur leurs prévisions du taux de dépôt final, 23 économistes sur 33 ont répondu qu'il était plus probable qu'il atteigne à un niveau plus élevé, plutôt que moins élevé, par rapport à ce qu'ils prévoient actuellement.

"Le risque est que les membres de la BCE soient en fait aussi offensifs qu'ils l'ont prétendu. (Christine) Lagarde et d'autres ont dit qu'ils étaient engagés sur du long terme et que les taux seraient relevés réunion après réunion en 2023", a déclaré Silke Tober chez Macroeconomic Policy Institute.

"C'est un risque très clair mais il se trouve que je pense que ce serait une erreur".

Le taux de refinancement devrait augmenter de 50 points de base à 3% la semaine prochaine et atteindre un pic de 3,50% en mars.

La Réserve fédérale américaine, qui a commencé à relever ses taux plusieurs mois avant la BCE, devrait arrêter son cycle de resserrement après une hausse de 25 points de base à chacune de ses deux prochaines réunions. La Fed devrait ensuite opter pour un statu quo pendant au moins le reste de l'année, selon une enquête Reuters.

PRÉVISIONS DE CROISSANCE RELEVÉES

D'après l'enquête, l'inflation en zone euro a déjà atteint un plus haut et va progressivement se tasser mais sans revenir à l'objectif de la BCE avant au moins 2025.

L'indice des prix devrait s'établir en hausse de 6,0% sur l'ensemble de l'année et de 2,5% en 2024.

Un météo clémente jusqu'à présent cet hiver, la baisse des prix du gaz et des données économiques encourageantes ont permis de revoir à la hausse certaines prévisions de croissance par rapport à l'enquête de décembre.

Bien qu'une récession technique soit toujours prévue - avec une contraction du produit intérieur brut de 0,2% au quatrième trimestre 2022 et de 0,3% sur le trimestre en cours - l'économie en zone euro devrait maintenant croître de 0,1% sur la période avril-juin et non stagner. La croissance devrait être de 0,3% au cours des deux trimestres qui suivront, selon la médiane des réponses.

Tous les économistes, sauf un, ont déclaré que le ralentissement économique dans l'Union européenne était davantage susceptible d'être moins marqué qu'attendu, plutôt que l'inverse.

"Non seulement le risque d'une récession sévère, liée à l'énergie, a nettement diminué, mais l'orientation des indicateurs avancés, y compris nos données PMI auprès des directeurs d'achat, indique une probabilité croissante d'une reprise de la croissance plus tôt que prévu", a déclaré Ken Wattret de S&P Global.

Pour 2023, la croissance économique de la zone euro est estimée à 0,1%, contre une contraction de 0,1% prévue le mois dernier, et pour 2024, le PIB devrait rebondir à 1,3%, une estimation inchangée par rapport à la précédente enquête.

(Jonathan Cable; avec Aditi Verma, Sujith Pai et Sarupya Ganguly, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)