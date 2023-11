ENQUETE : La BCE maintiendra ses taux à 4% jusqu'à mi-2024

14 novembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux d'intérêt à leurs niveaux actuels pendant une bonne partie de l'année prochaine, la majorité des économistes interrogés par Reuters estimant qu'une baisse n'interviendrait pas avant juillet, malgré les prévisions d'une récession dans la zone euro. Le mois dernier, la BCE a laissé inchangé son taux de dépôt à 4% après dix hausses consécutives, et les 72 économistes interrogés par Reuters du 8 au 13 novembre ont convenu qu'il n'y aurait pas d'autres hausses de taux dans le cycle actuel. Alors que les marchés financiers s'attendent actuellement à une baisse des taux en avril, le dernier sondage Reuters suggère que cela est peu probable, surtout après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré le mois dernier que "même avoir une discussion sur une baisse est totalement, totalement prématuré". Environ 55% des économistes, soit 40 sur 72, prévoient que les taux resteront à leur niveau actuel jusqu'au milieu de l'année prochaine. Les 45% restants prévoient une baisse avant la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE en juillet. Les résultats sont proches de ceux d'une enquête réalisée le mois dernier, dans laquelle 58% des économistes interrogés ne prévoyaient pas de baisse avant la réunion de juillet. "Il ne faut plus grand-chose pour que la zone euro entre en récession", écrit Peter Vanden Houte, économiste en chef de la zone euro chez ING, notant que la BCE a reconnu que la croissance a été plus faible qu'elle ne l'avait prévu. "Mais cela ne signifie pas que la BCE sera pressée de réduire ses taux (...) Nous ne prévoyons pas de baisse des taux avant l'été 2024." Une réduction des taux plus précoce que prévu nécessiterait probablement une récession suffisamment profonde pour justifier un assouplissement des conditions monétaires même si l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2% de la BCE. Plus de 40% des économistes ayant répondu à la question, soit 15 sur 35, s'attendent à une nouvelle contraction ce trimestre après que des chiffres préliminaires ont suggéré que l'économie du bloc s'était contractée de 0,1% au troisième trimestre. La contraction serait limitée, la prévision la plus faible pariant sur un recul de 0,3% du PIB au quatrième trimestre. Une forte majorité d'économistes, 24 sur 29 ayant répondu, estiment en effet que la récession en zone euro serait courte et peu profonde. Trois l'estiment longue et peu profonde, un longue et profonde et un autre courte et profonde. Pour l'instant, la Réserve fédérale américaine devrait assouplir sa politique un peu plus tôt que la BCE, d'ici la fin du deuxième trimestre, bien que la plupart des économistes affirment que le risque le plus important pour leurs prévisions est qu'elle agisse plus tard. L'euro pourrait s'affaiblir et créer de l'inflation importée si la BCE, qui a commencé à relever ses taux plusieurs mois après la Fed, assouplit ses taux avant son homologue américaine. Dans l'intervalle, les pressions sur les prix devraient rester stables. L'inflation totale, dont l'objectif est fixé à 2% pour la BCE, est tombée à 2,9% le mois dernier, son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, après avoir culminé à 10,6% en octobre 2022. Elle devrait rester à peu près au même niveau qu'aujourd'hui au premier semestre de l'année prochaine et s'établir en moyenne à 2,7% en 2024. L'inflation sous-jacente devrait s'établir en moyenne à 5,0% cette année et à 2,6% l'année prochaine. Le taux de chômage ne devrait augmenter que légèrement pour atteindre 6,7%, contre 6,5% actuellement, d'ici à la fin de l'année 2024, selon le sondage. (Reportage Prerana Bhat ; enquête Purujit Arun, Rahul Trivedi et Sarupya Ganguly, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)