ENQUÊTE : La BCE devrait à nouveau relever ses taux de trois quarts de points en octobre

par Jonathan Cable

LONDRES, 19 octobre (Reuters) - La Banque centrale européenne devrait une nouvelle fois relever ses taux de trois quarts de points lors de sa réunion le 27 octobre, toujours dans le but de lutter contre l'inflation, près de cinq fois supérieure à son objectif, montrent les résultats d'une enquête de Reuters.

La hausse des prix à la consommation en zone euro est ressortie à 9,9% sur un an en septembre, son plus haut niveau historique, quand la BCE vise un taux de 2,0%.

L'inflation atteindra un pic à 9,6% ce trimestre avant de refluer progressivement, mais elle ne reviendra pas à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale d'ici fin 2024, selon l'enquête.

"L'inflation est beaucoup trop élevée. Des hausses de taux rapides sont nécessaires. Cependant, la BCE doit également garder un oeil sur les 'spreads' (les écarts de rendements, ndlr) obligataires, donc une hausse de taux supérieur à 75 points de base semble peu probable", a déclaré Brian Martin chez ANZ.

L'envolée des coûts énergétiques et les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement causés d'abord par la pandémie de COVID-19 puis par l'invasion russe en Ukraine se répercutent sur les entreprises et les consommateurs.

La guerre en Ukraine ne semblant pas près de se terminer, presque 65% des 34 professionnels interrogées ont déclaré que le coût de la vie dans la zone euro allait augmenter ou augmenter considérablement. Douze personnes ont estimé que la situation s'améliorerait.

"Le plus lourd impact de la crise de l'énergie sur les ménages se fera sentir au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, lorsque la demande de gaz est plus élevée", a déclaré Luca Mezzomo chez Intesa Sanpaolo.

À l'approche de l'hiver, les prévisionnistes s'attendent à ce que la BCE se montre plus agressive dans le resserrement de sa politique monétaire.

La banque portera son taux de dépôt à 1,50% et le taux de refinancement à 2,00% la semaine prochaine, selon une large majorité des personnes interrogées dans le cadre du sondage Reuters réalisé du 12 au 18 octobre auprès de plus de 60 économistes.

Les trois quarts des personnes ayant répondu à une question supplémentaire (27 sur 36) ont déclaré que la BCE devrait opter pour une hausse de trois quarts de point du taux de la facilité de dépôt. Deux ont dit qu'elle devrait aller plus loin avec une augmentation de 100 points de base et sept personnes seulement ont recommandé une hausse de 50 points de base.

A la fin de l'année, les taux de dépôt et de refinancement devraient se situer à 2,00% et 2,50% respectivement, contre 1,25% et 2,00% d'après le précédent sondage réalisé en septembre.

La BCE s'est engagée dans un cycle de rapide hausse des taux d'intérêt et a démarré les débats sur la réduction de son portefeuille obligataire, gonflé par des années d'achats massifs.

Deux membres de la BCE parmi les "faucons" du Conseil des gouverneurs ont appelé la semaine dernière à de nouvelles hausses de taux face à la flambée des prix et malgré le risque de récession dans l'Union européenne.

Les économistes interrogés ont estimé à 70% la probabilité d'une récession d'ici un an.

Vingt-deux personnes sur 46 jugent qu'elle sera courte et limitée, 15 qu'elle sera longue et limitée et une personne qu'elle sera longue et marquée.

Les économistes prévoient parallèlement une croissance de 3,0% cette année pour la zone euro, une stagnation en 2023 puis un retour à la croissance (+1,5%) en 2024, contre +2,9%, +0,4% et 1,6% respectivement il y a un mois.

(Reportage Jonathan Cable; avec Susobhan Sarkar, Prerana Bhat et Sarupya Ganguly, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)