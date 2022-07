Enquête du Pnat sur une filiale en Centrafrique du groupe Castel

PARIS, 1er juillet (Reuters) - Le parquet national antiterroriste français (PNAT) a ouvert une enquête pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre contre une filiale centrafricaine du géant français des boissons Castel, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Cette enquête intervient dans le sillage d'un rapport publié en août 2021 par l'ONG The Sentry https://thesentry.org/reports/culture-de-la-violence, accusant la Sucrerie Africaine de Centrafrique (SUCAF RCA), exploitée par le groupe Castel, d'avoir "financé des milices armées responsables d'atrocités de masse" afin de "protéger ses parts de marché dans le secteur sucrier", dans le cadre d'un "accord tacite" ayant couru de la fin 2014 - période marquée par une grave crise politique et sécuritaire en République centrafricaine - jusqu'en mars 2021. (Reportage Tassilo Hummel et Sarah Morland ; version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)