Enquête contre des chaînes d'opposition turques pour leur couverture des élections

Enquête contre des chaînes d'opposition turques pour leur couverture des élections













Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - L'autorité turque de régulation de l'audiovisuel a annoncé mardi avoir ouvert une enquête visant six chaînes d'opposition turques en raison de leur couverture du second tour de l'élection remportée dimanche par le président Recep Tayyip Erdogan. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (RTUK) a dit mener une enquête pour "insultes" suite à des plaintes de téléspectateurs, dont il n'a pas précisé la nature exacte. Le chef de file de l'opposition, Kemal Kiliçdaroglu, a jugé que le scrutin remporté par le chef de l'Etat sortant avait été le "plus déloyal" à s'être tenu en Turquie depuis des années, en raison notamment de la couverture très déséquilibrée des médias publics, sans pour autant remettre en cause le résultat du vote. Le RTUK avait déjà imposé des sanctions à quatre chaînes de télévision au mois de mars. L'opposition et les organisations de défense des droits humains accusent le conseil d'être un outil politique du pouvoir pour réduire au silence toute forme de contestation. La Turquie est tombée l'an dernier au 153e rang sur 180 du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF). (Reportage de Burcu Karakas à Istanbul et Ece Toksabay à Ankara, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)