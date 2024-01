Enquête / Chine : Ralentissement attendu de la croissance à 4,6% en 2024

Enquête / Chine : Ralentissement attendu de la croissance à 4,6% en 2024













par Kevin Yao PEKIN, 15 janvier (Reuters) - La croissance économique de la Chine devrait ralentir à 4,6% en 2024, puis à 4,5% en 2025, montre une enquête de Reuters auprès d'économistes, ce qui pourrait inciter les autorités à adopter davantage de mesures de relance dans un contexte de pressions déflationnistes et d'un effondrement marqué du secteur de l'immobilier. Selon la prévision médiane des 58 économistes interrogés par Reuters, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a probablement augmenté de 5,2% en 2023, un chiffre globalement conforme à l'objectif fixé par le gouvernement. Ce résultat est cependant du en partie à des effets de bases plus favorables par rapport à l'année précédente, marquée par des confinements liés à l'épidémie de COVID-19. La deuxième économie mondiale, plombée par une crise persistante dans l'immobilier, le moral en berne des consommateurs et des entreprises, l'endettement croissant des collectivités locales et la faiblesse de la croissance mondiale, peine toutefois à rebondir de manière forte et durable depuis l'émergence du COVID-19. Des données récentes suggèrent que l'économie a commencé l'année 2024 sur des bases fragiles, avec des pressions déflationnistes persistantes et une légère reprise des exportations peu susceptibles d'entraîner un redressement rapide de l'activité intérieure, qui demeure faible. Les prêts bancaires en décembre ont en outre été faibles. "Les perspectives économiques de la Chine pour 2024 seront déterminées par les perspectives du secteur immobilier", soulignent les analystes de Swiss Life Asset Management dans une note d'étude. "L'objectif du gouvernement est de réduire l'offre excédentaire qui s'est accumulée dans le secteur ces dernières années et de corréler l'offre sur la demande réelle. Nous nous attendons donc à ce que le ralentissement se poursuive en 2024 et au-delà", ajoutent-ils. L'enquête Reuters montre également que le PIB au quatrième trimestre 2023 a probablement augmenté de 5,3% par rapport à l'année précédente, ce qui traduit une accélération, puisque la croissance était ressortie à 4,9% au troisième trimestre. Sur une base trimestrielle, l'économie devrait toutefois avoir enregistré une croissance de seulement 1,0% au quatrième trimestre, contre +1,3% sur la période juillet-septembre, indique également l'enquête. Le gouvernement chinois doit publier mercredi, à 02h00 GMT, les données sur le PIB pour le quatrième trimestre 2023 et pour l'ensemble de l'année, ainsi que les données sur l'activité pour le mois décembre. La Chine s'est fixé un objectif de croissance d'environ 5% en 2023 et les experts s'attendent à ce que ce taux soit reconduit cette année. DE NOUVELLES MESURES DE RELANCE À L'HORIZON La Banque populaire de Chine (BPC) s'est engagée à renforcer son soutien à l'économie cette année et à favoriser un rebond des prix. La BPC fait cependant face à un dilemme, les crédits débloqués étant davantage alloués à la production qu'à la consommation, ce qui pourrait accentuer les pressions déflationnistes et réduire l'efficacité de ses outils de politique monétaire. La banque centrale a laissé lundi son taux directeur à moyen terme MLF inchangé, à 2,5%, à contre-courant des prévisions du marché qui tablaient sur une baisse, alors que la pression sur le yuan continue de limiter la portée de son assouplissement monétaire. Concernant le taux préférentiel à un an (LPR), considéré un taux de référence, les analystes interrogés par Reuters, anticipent une baisse de 10 points de base (pdb) au premier trimestre. La BPC pourrait également réduire les ratios de réserves obligatoires des banques en mars-avril, si les indicateurs économiques continuent de s'affaiblir, écrit dans une note Wen Bin, chef économiste chez Minsheng Bank. Le gouvernement chinois, qui a dévoilé en octobre un plan de 1.000 milliards de yuans d'obligations souveraines pour financer des projets d'investissement, est susceptible de poursuivre ses dépenses budgétaires pour stimuler la croissance, disent les analystes. D'après l'enquête Reuters, l'inflation des prix à la consommation devrait atteindre 1,0% en 2024, contre 0,2% en 2023, avant une nouvelle augmentation à 1,6% en 2025. (Reportage Kevin Yao; enquêtes réalisées par Milounee Purohit et Anant Chandak; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)