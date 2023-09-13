Ennismore et Banyan Tree Group du groupe Accor signent un accord avec Dubai Holding
13 septembre (Reuters) - Accor SA:
* ENNISMORE ET BANYAN TREE GROUP, DEUX LEADERS MONDIAUX DE L'HÔTELLERIE DU GROUPE ACCOR, ONT CONCLU UN ACCORD MAJEUR AVEC DUBAI HOLDING
* SÉBASTIEN BAZIN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ACCOR, A SIGNÉ AUJOURD'HUI, L'ACCORD AVEC AMIT KAUSHAL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE DUBAI HOLDING, LE 13 SEPTEMBRE 2023
* LE PROJET BLUEWATERS ACCUEILLERA, EN PLUSIEURS PHASES, DE NOUVELLES ENSEIGNES À DUBAÏ, À COMMENCER PAR L'OUVERTURE DU BANYAN TREE DUBAI EN NOVEMBRE PROCHAIN
* CETTE PREMIÈRE ANNONCE MARQUE LE LANCEMENT D'UN PARTENARIAT ENTRE ACCOR ET DUBAI HOLDING, APPELÉ À S'ÉTENDRE ET PORTANT SUR DE NOMBREUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT HÔTELIERS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)