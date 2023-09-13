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Ennismore et Banyan Tree Group du groupe Accor signent un accord avec Dubai Holding

Ennismore et Banyan Tree Group du groupe Accor signent un accord avec Dubai Holding

13 septembre (Reuters) - Accor SA:

* ENNISMORE ET BANYAN TREE GROUP, DEUX LEADERS MONDIAUX DE L'HÔTELLERIE DU GROUPE ACCOR, ONT CONCLU UN ACCORD MAJEUR AVEC DUBAI HOLDING

* SÉBASTIEN BAZIN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ACCOR, A SIGNÉ AUJOURD'HUI, L'ACCORD AVEC AMIT KAUSHAL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE DUBAI HOLDING, LE 13 SEPTEMBRE 2023

* LE PROJET BLUEWATERS ACCUEILLERA, EN PLUSIEURS PHASES, DE NOUVELLES ENSEIGNES À DUBAÏ, À COMMENCER PAR L'OUVERTURE DU BANYAN TREE DUBAI EN NOVEMBRE PROCHAIN

* CETTE PREMIÈRE ANNONCE MARQUE LE LANCEMENT D'UN PARTENARIAT ENTRE ACCOR ET DUBAI HOLDING, APPELÉ À S'ÉTENDRE ET PORTANT SUR DE NOMBREUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT HÔTELIERS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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