Enièmes records à Wall Street malgré le choc sur l'emploi

Crédit photo © Reuters

par Krystal Hu

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi très inférieurs aux attentes aux Etats-Unis en avril, qui dissipent au moins provisoirement les craintes inflationnistes et la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,66%, ou 229,23 points, à 34 777,76 points, un record de clôture.

Le S&P-500, plus large, a pris 30,98 points, soit 0,74%, à 4 232,6 points, là aussi un record.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 119,4 points (0,88%) à 13 752,24 points.

Le rapport mensuel du département du Travail, très attendu, a surpris les marchés en faisant état de seulement 266.000 créations de postes en avril, ce qui est largement inférieur à la hausse de 978.000 attendu, et d'une augmentation du taux de chômage à 6,1%.

"Un chiffre ne fait pas une tendance mais il atténue les craintes d'une hausse importante de l'inflation. Cela met moins de pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle évoque prématurément le 'tapering' [une diminution progressive de ses achats d'emprunts]", a commenté Larry Adam, directeur des investissements chez Raymond James.

Les actions des groupes à forte valorisation comme Microsoft (+1%), Apple (+0,5%) ou Alphabet (+0,6%) ont notamment profité du regain d'appétit des investisseurs.

"Elles paraissent moins risquées dans un environnement où la reprise sera plus lente, et c'est ce qu'indiquent les chiffres de l'emploi", a observé Tom Martin, gérant de portefeuilles à Globalt Investments.

Aux valeurs particulières, la société de paiements Square a pris 4,2% après avoir publié jeudi un bénéfice trimestriel bien supérieur aux attentes du marché, la forte demande pour le bitcoin ayant alimenté un accroissement des transactions en cryptomonnaies sur son service de paiement Cash App.

(version française Jean-Stéphane Brosse)