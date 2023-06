Eni et Vår vont racheter Neptune Energy pour 4,9 Mds$

Eni et Vår vont racheter Neptune Energy pour 4,9 Mds$













(Actualisé avec précisions, réaction en Bourse) MILAN, 23 juin (Reuters) - L'énergéticien italien Eni et sa filiale norvégienne Vår ont annoncé vendredi s'être entendus pour acquérir Neptune Energy dans le cadre d'un accord valorisant les actifs du producteur de gaz et de pétrole à 4,9 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros), dette comprise. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe italien d'augmenter la part de gaz naturel et pourrait améliorer les perspectives de sa division gaz et gaz naturel liquéfié. L'opération, qui doit être finalisée début 2024, est l'une des plus importantes dans le secteur du pétrole et gaz en Europe depuis plusieurs années. Dans le cadre de l'accord, Eni va acquérir l'ensemble du portefeuille de Neptune, à l'exception de ses activités en Allemagne et en Norvège. Les activités allemandes de l'entreprise seront scindées avant l'opération et celles en Norvège seront reprises directement par Vår dans le cadre d'une transaction distincte, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué. Les activités reprises par Eni sont valorisées à 2,6 milliards de dollars, dont 500 millions de dollars de dette nette. Celles, norvégiennes, reprises par Vår ont une valeur d'entreprise d'environ 2,3 milliards de dollars. A la Bourse de Milan, l'action Eni reculait de 1,3% vendredi dans la matinée tandis que le titre Vår avançait de 1,6% à la Bourse d'Oslo. (Reportage par Francesca Landini; version française Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)